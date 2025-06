Sharenting: dal Garante Privacy consigli per genitori troppo social

Foto, video, perfino ecografie dei propri figli condivisi online: è rivolto ai genitori “troppo social” il secondo episodio di “A proposito di privacy”, podcast del Garante per la protezione dei dati personali. Al centro della puntata, c’è infatti il fenomeno dello sharenting, l’eccessiva condivisione online da parte di mamme e papà di immagini che riguardano i propri figli. Se ne parla, con l’avvocato Guido Scorza, componente del Collegio del Garante privacy.

Nel corso dell’episodio, oltre a mettere in guardia i genitori dai rischi che lo sharenting comporta sull’identità digitale dei più piccoli e sulla corretta formazione della loro personalità, vengono proposti anche alcuni accorgimenti per tutelare i minori, qualora si decida di pubblicare le loro immagini in rete.

La puntata è anche l’occasione per affrontare un altro tema delicato, quello del revenge porn e, nel caso in cui si abbia un fondato timore che immagini a contenuto sessualmente esplicito possano essere diffuse senza consenso, delle modalità con cui richiederne al Garante privacy la rimozione da piattaforme social e di messaggistica.

Il podcast è disponibile sul sito istituzionale http://www.gpdp.it e sul canale YouTube del Garante.

comunicato stampa