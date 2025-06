Terni. Esce dal carcere e compie una rapina

Comando Provinciale di Terni – Terni, 04/06/2025 16:16

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Terni hanno tratto in arresto una 19enne straniera nella flagranza dei reati di rapina aggravata e lesione personale in concorso ai danni di un ventunenne romeno, residente nel capoluogo.

Poco dopo la mezzanotte è giunta al NUE 112 la segnalazione di un passante che, transitando nel centro di Terni, in via Castello, aveva notato due ragazze aggredire un giovane e darsi alla fuga: sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia dell’Arma che, nel ricercare le due fuggitive, ha notato una di esse che cercava di nascondersi dietro un veicolo, bloccandola immediatamente.

Ricostruendo la vicenda, grazie anche alla testimonianza del denunciante, è emerso che le due ragazze, sue vecchie conoscenti, dopo averlo avvicinato mentre stava passeggiando, hanno cercato di strappargli il telefono dalle mani: di fronte alla sua reazione, lo hanno aggredito, impossessandosi del cellulare e, in quel frangente, una delle due lo ha colpito al collo con un coltello, procurandogli lievi lesioni, poi refertate al locale ospedale con una prognosi di 6 giorni.

La ragazza fermata è risultata essere una nota pregiudicata 19enne, di origini straniere, residente in provincia ma di fatto senza fissa dimora, peraltro recentemente scarcerata dalla Casa Circondariale di Perugia dove era stata ristretta in custodia cautelare per una precedente rapina; per lei, dopo l’arresto, si sono nuovamente aperte le porte di quel carcere.

Le indagini dell’Arma sono tuttora in corso per identificare la complice, datasi alla fuga portando con sé sia il telefono rapinato che il coltello. Il procedimento è tuttora pendente e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagata deve ritenersi innocente.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/esce-dal-carcere-e-compie-una-rapina