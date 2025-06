Varì: Occhiuto governatore più amato del Sud, il lavoro paga

“Secondo l’ultimo sondaggio Swg sul gradimento dei governatori italiani, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si piazza al quarto posto con il 52%: +6% rispetto allo scorso anno. Roberto Occhiuto è primo tra i governatori del Sud. Una nuova conferma di quanto incisiva sia l’azione messa in campo dalla Giunta regionale e quanto sia apprezzata dai calabresi.

A fronte di tante polemiche strumentali di un’opposizione regionale sterile e mai produttiva, la gente ha compreso pienamente chi lavora quotidianamente per il bene comune, sforzandosi di colmare quei divari ereditati in tutti i settori dell’amministrazione regionale e chi, da sempre, nonostante abbia governato la nostra regione per tanti anni enormi, fa delle chiacchiere e dell’amministrazione incapacità la propria cifra”. Lo afferma in una nota Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria.

comunicato stampa