Consiglio Trasporti UE: MIT, adottato testo che migliora l’assistenza e la trasparenza per i passeggeri

Ora al vaglio del trilogo con Parlamento e Commissione UE

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottolinea con soddisfazione l’adozione, avvenuta oggi a Lussemburgo durante il Consiglio Trasporti Ue, di un nuovo testo normativo volto a rafforzare i diritti e la tutela dei passeggeri nell’Unione Europea. Il testo adottato rappresenta un’innovazione normativa attesa da vent’anni, dal precedente regolamento del 2004, e introduce significative migliorie per i viaggiatori, garantendo un quadro normativo più chiaro e trasparente.

Tra le principali novità, si evidenziano:

– maggiore assistenza in caso di ritardo: viene rafforzata l’assistenza dovuta ai passeggeri in caso di ritardi superiori alle due ore.

– obblighi di informazione tempestiva: le compagnie aeree avranno maggiori obblighi di informazione tempestiva ai passeggeri in caso di interruzioni del servizio (“disruption”).

– tarmac delay: viene introdotta la fattispecie del “tarmac delay”, limitando la permanenza a bordo dei passeggeri a non più di tre ore e garantendo l’assistenza obbligatoria durante l’attesa.

– sistema digitale per rimborsi e compensazione: le compagnie saranno obbligate ad adottare un sistema digitale e automatico per la richiesta di rimborso. L’importo della compensazione standard passa da 250 a 300 euro, e fino a 500 a seconda della lunghezza del viaggio.

– tutela dei passeggeri a mobilità ridotta: il nuovo regolamento garantirà una maggiore tutela per i passeggeri a mobilità ridotta in caso di perdita o danneggiamento degli ausili per la mobilità.

– soglia per il diritto al rimborso ed alla compensazione: il compromesso raggiunto offre al vettore un’ora in più (quattro ore in totale) per tentare di riorganizzare il volo prima che scatti il diritto al rimborso e alla compensazione. L’innalzamento di questa soglia mira a tutelare il diritto dei passeggeri ad arrivare a destinazione, arginando la pratica delle cancellazioni dei voli, esplosa con la vecchia normativa.

Il testo adottato dal Consiglio Trasporti passa ora al vaglio del trilogo con Parlamento e Commissione. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore tutela e chiarezza per tutti i cittadini europei che viaggiano.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/consiglio-trasporti-ue-adottato-testo-migliora-assistenza-trasparenza-passeggeri