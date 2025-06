Festa Carabinieri, Giuli: “Gratitudine anche per difesa identità storica e artistica nostro Paese”

“La Festa dell’Arma dei Carabinieri è un’occasione per rinnovare la nostra gratitudine a un’istituzione che, da oltre due secoli, rappresenta un presidio di legalità, coesione e civiltà. Il Ministero della Cultura si unisce con profondo rispetto e orgoglio ai festeggiamenti, rendendo omaggio in particolare al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), esempio di eccellenza e dedizione riconosciuta a livello internazionale”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

“L’azione dei Carabinieri del TPC contribuisce a preservare l’identità storica e artistica del Paese, rendendo concreta la difesa della memoria collettiva”, ha aggiunto il Ministro, “perché dietro ogni operazione di recupero e ogni restituzione di un’opera sottratta c’è un impegno investigativo straordinario che merita riconoscimento e sostegno. La collaborazione tra il Ministero della Cultura e il Comando TPC è un pilastro della strategia italiana per la tutela e la valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio e un vanto internazionale”.

fonte: https://cultura.gov.it/comunicato/27688