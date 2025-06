Gli imprenditori di oggi e di domani protagonisti alla conferenza “Nucleare e Diritto – Sostenibilità, Sicurezza e Sfide globali”

Il 3 giugno 2025 si è svolta a Roma, presso la Sala del Teatro dell’Università degli Studi eCampus, la conferenza “Nucleare e Diritto: Sostenibilità, sicurezza e sfide globali”, che ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo accademico, istituzionale e del settore energetico.

L’evento è stato inaugurato dal Prof. Enzo Siviero, Magnifico Rettore dell’Università eCampus, seguito dai saluti della Prof.ssa Elisa Tira (Coordinatrice della Facoltà di Giurisprudenza) e della Prof.ssa Barbara Marchetti (Coordinatrice della Facoltà di Ingegneria Industriale).

Hanno onorato la conferenza con la loro presenza l’On. Maurizio Politi, il Dott. Stefano La Porta (Presidente ISPRA), l’On. Davide Bordoni, il Prof. Franco Cotana, l’On. Gianpiero Zinzi, il Sen. Manfredi Potenti, l’On. Vannia Gava (Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), l’Amb. Paolo Pengo (incaricato speciale presso le Nazioni Unite).

La sessione d’apertura, sul tema dell’energia nucleare nella normativa Italiana ed Europea, è stata presieduta dalla Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni – Vicepresidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali – ed ha visto gli interventi del Prof. Giovanni Cordini (emerito, Università di Pavia) e del Prof. Gianpiero Paolo Cirillo (già Presidente di Sezione del Consiglio di Stato), che hanno approfondito i profili giuridici dell’energia nucleare nel contesto normativo nazionale ed europeo.

La seconda sessione mattutina, moderata dal Prof. Domenico Amirante, Ordinario di Diritto Pubblico Comparato, sul tema dell’energia nucleare nella comparazione giuridica, ha ospitato gli interventi dei Professori Carmine Petteruti, Jianu Octaviana (Università di Bucarest) e Luigi Colella, con un confronto internazionale sui modelli normativi applicati al nucleare.

La prima fase del convegno si è quindi conclusa con l’intervento del Prof. Vincenzo Pepe, Presidente Nazionale di FareAmbiente, figura di riferimento nel dialogo tra diritto ambientale e tecnologia.

La sessione pomeridiana, sul tema dell’Innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile, moderata dalla giornalista RAI Vittoriana Abate, si è concentrata sulle prospettive di sviluppo e innovazione nel settore nucleare italiano ed ha visto il susseguirsi di interventi di rilievo come quelli del Dott. Luca Mastrantonio (Head of Nuclear Innovation – Enel Group), del Dott. Gian Luca Artizzu (Amministratore Delegato di Sogin), che hanno presentato progetti e strategie per il futuro del nucleare in Italia, dell’Amb. Paolo Pengo, recentemente nominato Incaricato Speciale delle Nazioni Unite per i rapporti tra Europa e Africa, nel ruolo strategico nei processi diplomatici globali legati all’energia e all’ambiente e del Dott. Luca Vaccaro (denominato il Genio) ricercatore e titolare di brevetti in ambito tecnologico, la cui visione è apparsa fortemente orientata al futuro e al bene collettivo, con un focus sulle imprese protagoniste della transizione.

Per la presentazione del Forum della società civile per l’ambiente e il nucleare ecosostenibile sono poi intervenuti l’Avv. Francesco Della Corte (FareAmbiente), la Dott.ssa Monica Tomasi (Amici della Terra), ⁠l’Ing. Giuseppe Rotunno (Civiltà dell’Amore) il Dott. Carlo De Masi (Presidente Adiconsum).

Presente all’evento il Dott. Filippo Angelini, Amministratore di Leonardo Finanza Solutions Srl, realtà leader nella mediazione creditizia e nella valorizzazione di Certificati Bianchi, ETS e compensazioni CO₂ per le grandi corporate italiane.

Dopo aver siglato contratti con alcune delle principali aziende nazionali, Leonardo Finanza Solutions ha partecipato attivamente all’evento, confermando il proprio impegno verso una crescita sostenibile e condivisa.

Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministratore Filippo Angelini è stato rivolto al Prof. Pepe, al Vice Ministro Gava, al Sen. Potenti e al Dott. Mastrantonio per l’attenzione dedicata a una realtà imprenditoriale che, nata con un respiro regionale, si prepara oggi a una presenza capillare in tutta Italia.

“Il futuro dell’efficienza energetica passa anche attraverso Leonardo Finanza Solutions Srl, grazie all’energia, alla fiducia e al senso dell’innovazione che da sempre ci contraddistinguono”.

Anche Stable Blue Capital ha partecipato con un annuncio di forte impatto: il lancio del progetto denominato CarbonChain e l’emissione di un Green Bond da 500 milioni di sterline destinato a finanziare progetti climatici ad alta intensità tecnologica. Il CEO e fondatore, di Power Group Ltd e A.D della STABLE BLUE CAPITAL Nicola Riggi, ha illustrato il progetto, evidenziando l’importanza di strumenti finanziari innovativi per la sostenibilità.

Il piano, sviluppato su infrastruttura Liquid Network da un team di 18 sviluppatori altamente specializzati, prevede, entro il 2026:

• Certificazione della CO₂ in tempo reale (latenza <2 secondi)

• Emissione di una valuta digitale proprietaria

• Tracciamento digitale di oltre 120 milioni di tonnellate di CO₂

• Eliminazione del rischio di “double-counting”

• Attivazione di sette nodi validatori distribuiti in Europa

Stable Blue Capital si conferma così protagonista di un cambiamento concreto verso un’economia sostenibile, trasparente e digitalizzata.

Il comitato ha inoltre accolto con entusiasmo la presenza del dott. Andrea Pardi, giunto dagli Stati Uniti per rappresentare Air JP Fuel, storica impresa familiare del settore petrolifero oggi impegnata in una significativa transizione energetica, realizzando un ponte ideale tra la tradizione e il futuro del settore. La partecipazione del Dott. Pardi testimonia la volontà del gruppo di ripensare il proprio modello industriale, puntando su innovazione, sostenibilità e sinergie internazionali.

Presente anche l’ing Roberto Dafarra, AD Della F-Trade Srl, società specializzata nella gestione dei processi di amministrazione, finanza, controllo e risk management a supporto di imprese ad alto impatto ambientale. F-Trade si distingue per il suo ruolo nel favorire la partecipazione delle aziende ai mercati ambientali dell’energia, accompagnandole nella definizione di strategie volte a incrementare la produzione da fonti rinnovabili e a ottimizzare l’efficienza energetica.

La società offre servizi di consulenza ambientale e strategica, affiancando le imprese nell’implementazione di piani industriali e finanziari mirati alla gestione delle emissioni di CO₂. Attraverso un approccio integrato e orientato alla sostenibilità, F-Trade si propone come partner qualificato nel processo di transizione ecologica del sistema produttivo.

A chiudere i lavori è stato il Prof. Tommaso Edoardo Frosini, Ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università Suor Orsola Benincasa, che ha sapientemente sintetizzato i principali spunti emersi, sottolineando l’importanza di un approccio integrato tra diritto, scienza e politica per affrontare le sfide globali legate all’energia nucleare.

Comunicato Stampa