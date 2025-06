Il 15 Giugno, torna l’emozione della velocità a birilli del Challenge Calabria Slalom e della Coppa Italia, sulla bella strada superattico della Costa Viola

Bagnara Calabra- La risposta delle prime due edizioni (la prima in veste di Mini slalom), ed il gradimento del pubblico, hanno dato linfa alle prime due rappresentazioni dello slalom di Bagnara Calabra, evento fortemente voluto da Francesco Cammareri per commemorare il fratello Pasquale, scomparso nel 2022. Il terzo atto di questa bella sfida con le postazioni, torna in calendario il prossimo 15 giugno con la doppia validità di Coppa Italia e Challenge Calabria Slalom, segno del sempre maggiore valore agonistico che ha assunto questa tappa calabrese, anche presso le istituzioni sportive.

Tre km di percorso, tredici postazioni, un mix di tornanti con tanta rampa misti a curve ampie di percorrenza, con un asfalto livellato ed aderente ed il mirabile desktop sullo sfondo della splendida Costa Viola, la ghiotta ricetta agonistica dello Slalom di Bagnara Calabra. Un’occasione quindi per convertire la gara del 15 giugno anche in un week end mare-monti, dove abbinare la bellezza propria non solo della Marina di Bagnara, ma anche quella delle belle località circostanti alla piacevole cittadina tirrenica.

La tassa di iscrizione è stata ridotta a 130 euro, che diventano 120 per gli aventi diritto come vincitori di trofei del Challenge Calabria Slalom, nella scorsa stagione. L’organizzazione è in capo alla scuderia Piloti per Passione, diretta da Giuseppe Denisi. Tutte le info su www.pilotiperpassione.it e per pernottamenti al 345 1444021.

comunicato stampa