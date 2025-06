Il Vietnam abolisce la storica politica di due figli a famiglia per contrastare il calo demografico

Il Vietnam ha ufficialmente abbandonato la sua storica politica dei due figli, in vigore da decenni, nel tentativo di invertire il preoccupante calo del tasso di natalità e alleviare la pressione di una popolazione in rapido invecchiamento. La decisione, annunciata questa settimana, consente ora alle coppie di avere liberamente quanti figli desiderano.

La mossa strategica è motivata dalla crescente consapevolezza che una diminuzione della popolazione minaccia lo “sviluppo economico e sociale sostenibile del Vietnam, nonché la sua sicurezza e difesa nazionale a lungo termine”, come riportato dall’Hanoi Times, citando il Ministro della Salute Dao Hong Lan.

Il tasso di natalità del Paese ha raggiunto un minimo storico di 1,91 figli per donna nel 2024, al di sotto del tasso di sostituzione di 2,1 necessario per mantenere stabile la popolazione.

La politica dei due figli fu introdotta nel 1988 dal governo comunista per gestire le risorse durante la transizione da un’economia pianificata a una di mercato e per superare gli effetti di decenni di guerra. L’applicazione era più stringente per i membri del Partito Comunista e le famiglie potevano perdere sussidi statali in caso di nascita di un terzo o quarto figlio.

Oltre al calo complessivo della natalità, il Vietnam affronta significative disparità regionali e sociali. Il decremento è più marcato nelle aree urbane ad alto costo della vita come Ho Chi Minh City e Hanoi.

Preoccupante è anche lo squilibrio di genere alla nascita, con un rapporto di 111 maschi ogni 100 femmine nel 2024. Nonostante il divieto per i medici di rivelare il sesso del nascituro per limitare gli aborti selettivi, la pratica persiste.

