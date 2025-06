Lagarde: “molta incertezza, ma siamo ben posizionati”

Con i tassi d’interesse al 2%, la Banca Centrale Europea è “ben posizionata per navigare in questo momento di elevata incertezza”. Lo ha dichiarato la presidente della BCE, Christine Lagarde, a seguito del nuovo taglio deciso “quasi all’unanimità”. Lagarde ha evidenziato come “la manifattura si sia in parte ripresa”, in parte grazie alle tensioni commerciali che hanno spinto le aziende ad anticipare le vendite. Tuttavia, la presidente della BCE ha anche sottolineato che “i servizi più orientati al mercato domestico stanno rallentando, e i dazi e l’euro più forte rendono più difficile per le aziende esportare”. Nonostante le sfide, Lagarde ha concluso che “ci sono molti fattori” che rendono l’Eurozona resiliente.