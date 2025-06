Milano. Si lancia da 4° piano per sfuggire all’ incendio e muore

Una donna, una brasiliana di 48 anni, per sfuggire ad un incendio divampato questa notte nella casa in cui abiatava a Milano si è gettata dal quarto piano ed è morta. La donna sarebbe stata vista gettarsi nel vuoto da sola.

Ma le indagini della Polizia di Stato sono ancora in corso per verificare il reale svolgimento dei drammatici fatti e accertare le cause dell’incendio all’appartamento, del quale si sono accupati gli uomini dei Vigili del Fuoco. In Questura a Milano sono state sentite diverse persone per cercare di ricostruire l’accaduto. (foto di repertorio)

LL