Occhiuto soddisfatto dei sondaggi: “stimolo a fare meglio, se calabresi vorranno, altri 5 anni”

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha commentato i risultati del sondaggio SWG che lo vede al quarto posto nel gradimento dei governatori con il 52%, registrando una crescita del 6% rispetto al 2024. Pur esprimendo soddisfazione per il dato, Occhiuto ha sottolineato come la complessità del governare la Calabria renda tale risultato ancora più significativo.

“Sono chiaramente soddisfatto, e lo sono soprattutto perché al quarto anno di governo ci sono ancora dei dati molto positivi in tutti i report che stanno uscendo”, ha dichiarato Occhiuto ai giornalisti a margine di un’iniziativa. Ha poi aggiunto: “So bene però che governare la Calabria è una cosa molto più complicata che governare altre regioni, per questo sono ancora più soddisfatto”.

In relazione alla sua futura ricandidatura, Occhiuto ha affermato che il risultato del sondaggio rappresenta “certamente uno stimolo per andare avanti e fare ancora meglio in questo scorcio di legislatura”, come riporta l’Ansa.

LL