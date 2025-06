Roma: Vasto incendio su Monte Mario, VdF sul posto e strade chiuse

Un vasto incendio è divampato questa mattina sulla collina di Monte Mario, nella zona nord di Roma, generando una densa colonna di fumo visibile da diverse parti della città. L’allarme è scattato intorno alle ore 10, richiamando sul posto un imponente dispiegamento di forze e mezzi.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute prontamente con diverse unità a terra, supportate dall’alto da un elicottero che sta operando incessantemente per contenere le fiamme e prevenire la loro propagazione, soprattutto in un’area densamente alberata e a ridosso di zone abitate.

A coordinare le operazioni e gestire la sicurezza perimetrale sono presenti anche pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

Per ragioni di sicurezza e per consentire le operazioni di spegnimento, è stato necessario chiudere un tratto di Via Trionfale, una delle arterie principali della zona. Sono state inoltre interdette al traffico altre strade limitrofe, causando inevitabili disagi alla circolazione e invitando i residenti a evitare l’area.

Una particolare preoccupazione è legata alla segnalazione della presenza di una tendopoli nelle immediate vicinanze del punto in cui l’incendio è divampato. Le autorità stanno verificando la situazione per assicurare l’eventuale evacuazione e la sicurezza delle persone che vi risiedono.

Le cause dell’incendio sono al momento ignote.

La situazione rimane in evoluzione, con le squadre di soccorso tutt’ora impegnate a domare le fiamme.

Al. Co.

(foto di repertorio)