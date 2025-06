Scovato ed arrestato in Algeria un uomo latitante da 39 anni e già condannato all’ergastolo

La Polizia di Stato ha arrestato, in Algeria, un 72enne algerino, irreperibile dal 1986, condannato in via definitiva alla pena dell’ergastolo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio doloro, soppressione di cadavere, sequestro di persona, estorsione, detenzione, porto di armi da guerra e clandestine e ricettazione.

In particolare, l’uomo, in qualità di appartenente al sodalizio criminale denominato Nuova Camorra Organizzata, legato al boss R. C., si rese responsabile, nel gennaio 1983, dell’omicidio del gestore di un bar nel comune di Grazzianise, in provincia di Caserta. In quell’occasione, l’uomo, a capo di un commando armato, costituito da almeno venti persone, dopo aver bloccato tutte le vie del paese, prelevò la vittima dal bar, conducendola a Castel Volturno (CE), ove, in aperta campagna, venne barbaramente uccisa con numerosi colpi d’arma da fuoco e poi data alle fiamme.

Dopo la consumazione di tale delitto, l’algerino ha continuato a soggiornare irregolarmente sul territorio nazionale, anche usando svariati pseudonimi, rendendosi responsabile di ulteriori efferati delitti, tutti aggravati dall’utilizzo di armi, fino ad essere espulso nel 1986, con conseguente rimpatrio nel proprio Paese d’origine.

Dopo aver scontato un periodo di detenzione per altri delitti, si è reso latitante, rendendo così necessaria la ricerca in ambito internazionale, con la collaborazione della Polizia Algerina.

Le indagini, durate circa un anno, sono state condotte dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Caserta, con il coordinamento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, le Autorità di Polizia algerine, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha attivato il Segretariato Generale di Interpol per la diffusione delle ricerche a livello internazionale, e l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Algeria.

Le attività di ricerca dell’arrestato si inseriscono nel più ampio progetto denominato “WANTED 2025”, finalizzato alla localizzazione e alla cattura di soggetti di elevato spessore criminale con la collaborazione anche delle Autorità di polizia estere.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Caserta/articolo/322268414c6faec90596072354

foto di repertorio