Ufficializzata la Nazionale di Canottaggio per la Coppa del Mondo di Varese

ROMA, 05 Giugno 2025 – Dopo le cinque medaglie conquistate agli Europei di Plovdiv (Bulgaria), la stagione internazionale dell’Italia remiera prosegue a Varese dal 13 al 15 giugno. Primo appuntamento di Coppa del Mondo nel campo di regata della Schiranna e occasione, per il Direttore Tecnico Antonio Colamonici, di testare la condizione di un ampio gruppo di atleti. Sono 74 i convocati per i raduni programmati a Varese dal 9 al 15 giugno per il settore assoluto e Pararowing.

Maria Elena Zerboni (CC Saturnia) e Anna Sarah Sophie Souwer (SC Pescate) sono le singoliste scelte per la Coppa del Mondo. Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò) e Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate) gareggiano nel due senza dopo l’argento europeo, insieme all’equipaggio di Samantha Premerl (SC Gavirate) e Linda De Filippis (Marina Militare/SC Gavirate). Il doppio vedrà all’opera Sara Borghi (SC Gavirate) e Ilaria Corazza (SC Timavo). Italia 1 (Clara Guerra-Fiamme Gialle/Pro Monopoli, Giorgia Pelacchi-Fiamme Rosse, Kiri English-Hawke-Fiamme Oro/CUS Torino) e Italia 2 (Elisa Mondelli-Fiamme Gialle/SC Moltrasio, Stefania Gobbi-Carabinieri/SC Padova, Marta Orefice-SC Moltrasio, Giulia Orefice-SC Moltrasio) sulla linea di partenza del quattro senza femminile.

Passando al quattro di coppia, anche qui l’Italia presenta due equipaggi: Irene Gattiglia (RCC Cerea), Susanna Pedrola (CUS Torino), Beatrice Ravini Perelli (RCC Cerea) ed Elena Sali (SC Bissolati) per Italia 1, Aurora Spirito (SC Gavirate), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino) e Giulia Orefice (SC Moltrasio) per Italia 2. Nuovo capitolo per l’otto femminile medagliato agli Europei: riconferma per Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro/CUS Torino), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò) e Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate) con al timone Emanuele Capponi (Fiamme Gialle).

Nel singolo Pesi Leggeri, sarà il momento di Melissa Schincariol (SC Cernobbio). Davide Mumolo (Fiamme Oro/Elpis Genova) e Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio) saranno impegnati nel singolo maschile, i due senza maschili saranno composti dai vicecampioni europei Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia) e Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate) e da Alessandro Timpanaro (SC Gavirate) e Edoardo Caramaschi (SC Gavirate). Due i doppi maschili: dopo il quarto posto continentale, riconferma per Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio) e Gabriel Soares (Marina Militare) e novità per Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna) e Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle).

Nei quattro senza maschili sono iscritti gli equipaggi composti da Luca Vicino (CRV Italia), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Alessandro Gardino (SC Armida), da Simone Pappalepore (CUS Torino), Emilio Pappalettera (SC Armida), Andrea Licatalosi (SS Murcarolo) e Guglielmo Melegari (SS Murcarolo). Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati) e Josef Giorgio Marvucic (Canoa San Giorgio) guidano l’assalto dei quattro di coppia maschili: Gentili in barca con Andrea Panizza (Fiamme Gialle), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) e Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Marvucic con Luigi Tommaso Riccelli (SC Pescate), Edoardo Rocchi (SC Gavirate) e Andrea Pazzagli (SC Gavirate).

Le due ammiraglie in corsa sono così composte: Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Francesco Pallozzi (SC Gavirate), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Gardino (SC Armida), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia) e Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), con al timone Alessandra Faella (Marina Militare/CUS Torino), reduci dal terzo posto europeo di Plovdiv, e Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/Telimar), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene) e Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), con al timone Ilaria Colombo (SC Gavirate).

Nel Pararowing, i singolisti PR1 sono Giacomo Perini (CC Aniene), terzo agli Europei, e Massimo Spolon (SC Gavirate). Due equipaggi nel due senza PR3: Marco Frank (VVF Ravalico) e Stanislau Litvinchuk (SC Corgeno), Igor Zappa (SC Moltrasio) e Luca Conti (SC Lario). Giovanni e Luca Borgonovo, entrambi tesserati SC Gavirate, saranno in gara nel singolo Pesi Leggeri. Infine, due barche miste. Il quattro con PR3 è formato da Conti e Litvinchuk insieme a Carolina Foresti (RYCC Savoia), Elisa Corda (SS Murcarolo) e la timoniera Chiara Reto (SC Corgeno). Poi, il debutto su scala internazionale dell’otto Mix. Contro Germania, Repubblica Ceca e Usa, l’Italia schiera Buttignon, Pedrola, Gnatta, Giulia Orefice, Pappalepore, Pappalettera, Licatalosi, Melegari e la timoniera Faella.

comunicato stampa