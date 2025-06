Varese: abbattono un’intero bosco, sanzionati per 172.000 €

Comando Provinciale di Varese – Varese, 05/06/2025 13:00

Nell’ambito delle attività svolte quotidianamente dai Carabinieri Forestali, volte al controllo e la salvaguardia del territorio, personale militare del Nucleo Carabinieri Forestale di Laveno Mombello, ha scoperto a Gemonio, un’illecita ‘trasformazione’ del bosco. In pratica, laddove in origine era presente della vegetazione boschiva (frassini e aceri in prevalenza) è stata realizzata un’ampia superficie prativa.

Durante l’attività d’indagine, la ricostruzione dei fatti è stata caratterizzata da accertamenti, verifiche e sopralluoghi, all’esito dei quali sono stati deferiti i due titolari di un’azienda agricola proprietaria del terreno, che senza lasciare traccia di ceppaie e ricacci polloniferi, hanno completamente denudato la copertura vegetazionale modificando sostanzialmente l’aspetto dei luoghi.

Difatti, eliminando il soprassuolo forestale e creando una superficie agraria a prato foraggero è stata cambiata la destinazione del bosco, rendendo l’area irriconoscibile. Per tutte le operazioni messe in atto, gli autori avrebbero dovuto richiedere specifiche autorizzazioni, forestale e paesaggistica.

Non essendo avvenuto nulla di tutto ciò, questi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Si rammenta che il codice dei beni culturali e del paesaggio individua i territori coperti da boschi fra i beni paesaggistici tutelati per legge.

Ne consegue, dunque, che il bosco costituisce un bene il cui valore paesaggistico impone delle limitazioni all’uso, anche qualora questo sia di proprietà privata. I Carabinieri Forestali hanno successivamente eseguito ulteriori accertamenti tecnici per quantificare l’area, corrispondente a 12.367 mq: da qui è stata elevata una sanzione amministrativa di 172.004, 85 euro, essendo la trasformazione avvenuta altresì in violazione della normativa forestale di Regione Lombardia. (foto di repertorio)