Dal 20 ottobre 2025 scatterà il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in Veneto, nei giorni feriali dalle 8 alle 18 nel periodo ottobre – aprile. A partire dal prossimo 20 ottobre 2025 entrerà in vigore una nuova misura strutturale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico: lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Veneto, nei giorni feriali dalle 8 alle 18, da ottobre ad aprile

Il provvedimento è presentato dall’assessore regionale Gianpaolo Bottacin durante il Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza, rientra nel nuovo Piano Regionale per la Tutela e il Risanamento dell’Atmosfera.

Il divieto, che si applicherà nei Comuni soggetti alle misure antismog, riguarda i veicoli diesel immatricolati tra 2009 e 2015 e rappresenta un ulteriore inasprimento rispetto alle restrizioni attualmente in vigore.

Non si tratta però di una scelta autonoma della Regione Veneto, ma dell’attuazione di una norma statale vincolante per le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna), le aree italiane con i più gravi problemi di inquinamento da polveri sottili.

Deroghe e incentivi

Per mitigare gli effetti del blocco, la Regione ha già attivato strumenti di deroga temporanea, tra cui il sistema Move-In (monitoraggio intelligente dei chilometri percorsi), che permette di continuare a usare i veicoli più datati entro certi limiti annuali.

Non solo: già da sei anni sono in corso incentivi per la sostituzione delle auto più inquinanti, e un nuovo bando sarà lanciato nell’autunno 2025. La Regione ha inoltre messo in campo un piano di investimenti da oltre 100 milioni di euro in quattro anni per misure alternative, più efficaci e meno penalizzanti per i cittadini.

comunicato stampa – fonte: https://www.cgiamestre.com/blocco-diesel-euro-5-in-veneto-dal-20-ottobre/