Gara 1 delle Finali NBA a Indina che espugna OKC 111 a 110

Gara uno delle Finals NBA regala subito le prime emozioni con gli Indiana Pacers che sbancano all’ultimo secondo OKC, e adesso conducono la serie per 1 a zero. Una partita in cui gli uomini di Rick Carlisle sono stati sempre sotto nel punteggio anzi in diversi momenti lo sono stati anche di 15 punti, troppe palle perse, facendo immaginare ai tifosi di casa un esito piuttosto scontanto. Certo la prestanza fisica dei Thunder e la difesa ha contribuito a destabilizzare l’attacco ospite.

Ma Tyrese Haliburton e soci non sono nuovi a queste imprese (nei soli playoff di quest’anno hanno ribaltato 5 volte il risultato) e punto dopo punto si sono riavvicinati ad un Oklahoma che forse nel finale ha pagato la stanchezza trovando anche buone soluzioni, giocate però con poca determinazione. Lo stesso SGA (al secolo Shai Gilgeous-Alexander), MVP del match ed autore di 38 punti, con un incredibile 50% dalla linea più lontana, non si è preso l’ultimo tiro.

Il tabellone alla fine segnerà 110 a 111 per Indiana che la spunta perchè porta ben 6 giocatori in doppia cifra ed un ultimo quarto da ben 35 punti realizzati. Ma i Thunder di Mark Daigneault sono capci di tutto e quindi ci si attende convincente riscatto in Gara 2.

Fabrizio Pace