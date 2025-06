A Reggio l’intervento del Presidente Roberto Occhiuto e dell’Onorevole Francesco Cannizzaro

Si è concluso da poco, presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, un convegno importante per la Città Metropolitana di Reggio Calabria: Il sogno di volare e la volontà di costruire – La nuova vita dell’Aeroporto di Reggio Calabria.

Il dibattito è stato sostenuto da nomi importanti per la politica regionale e non solo: il Deputato della Repubblica e Segretario regionale di Forza Italia, On. Francesco Cannizzaro, ed il Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto.

Come suggerito dal titolo dell’evento, il dibattito si è focalizzato non solo sulle future prospettive di un Aeroporto in crescita come quello di Reggio Calabria, ma anche sulle strategie già in atto per far rinascere la Regione. “Il sogno di volare rappresenta la visione ed il mezzo per far rinascere la Calabria” ha detto, infatti, l’On. Francesco Cannizzaro.

“I giovani calabresi avevano perso le speranze nel proprio territorio, ed è proprio a loro che sono indirizzate le nuove iniziative della Regione, per far sì che si riaccendano le loro speranze nel futuro” sono state, invece, le parole del Presidente Roberto Occhiuto che hanno accompagnato la spiegazione dei futuri progetti che riguarderanno il territorio calabro.

Il futuro dell’Aeroporto di Reggio Calabria

L’accento principale è stato posto sulla realizzazione del nuovo Aeroporto di Reggio Calabria e su tutti i benefici che l’infrastruttura sta portando e continuerà a portare alla Città.

Nello specifico, i lavori di ampliamento non riguarderanno soltanto il ripristino della seconda pista ad oggi in disuso, ma concerneranno sopratutto importanti investimenti a livello infrastrutturale.

Come riportato dall’On. Cannizzaro, la nuova area calpestatile dai passeggeri conterà circa 3600 mq, di cui 670 mq soltanto dedicati ai controlli di sicurezza e 300 mq ad una vasta area commerciale. All’interno del nuovo Aeroporto è stata riservata, infatti, una zona esclusivamente dedicata a negozi ed attività commerciali.

Inoltre, grazie all’importante metratura che conterà l’infrastruttura, sarà possibile ritrovare gli stand delle compagnie di noleggio auto all’interno dell’Aeroporto stesso e non più in zone esterne adiacenti.

Non solo luogo di passaggio, ma soprattutto simbolo della Città

Tuttavia, ha sottolineato Cannizzaro, l’Aeroporto non vorrà essere soltanto un luogo di passaggio o di partenze, ma rappresenterà a tutti gli effetti un luogo d’incontro simbolo della città di Reggio Calabria. Proprio per questo motivo, i lavori di ampliamento riguarderanno anche due aspetti assolutamente unici ed irrealizzabili in qualsiasi altra città:

“Una vera terrazza sullo Stretto” che ospiterà un ristorante aperto a tutti i cittadini e che farà parte di una più vasta area food;

L’Area Museale dell’Aeroporto che verrà realizzata per richiamare il legame della città con il Museo Archeologico e che ospiterà, infatti, reperti conservati ad oggi nel deposito sotterraneo del Museo.

Secondo quanto riportato, i primi risultati tangibili di questo nuovo progetto saranno visibili già ad ottobre di quest’anno, poiché verrà inaugurato lo svincolo diretto all’Aeroporto dalla Strada Statale 106.

“La realizzazione del nuovo Aeroporto rappresenta solo una delle iniziative future pensate per il territorio reggino” ha concluso il Presidente Occhiuto, citando ad esempio i lavori che prossimamente riguarderanno l’Ospedale Riuniti, l’Ospedale di Palmi e quello di Locri.

Al. Co.