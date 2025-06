La Borsa di Milano chiude oggi una settimana da protagonista

Piazza Affari conclude la settimana borsistica con una performance eccezionale, ergendosi a leader in Europa. L’indice principale, il Ftse Mib, ha registrato un notevole incremento dello 0,55%, raggiungendo quota 40.601 punti. Questo risultato posiziona il listino milanese a un soffio dal suo record storico di 40.656 punti, stabilito il 16 maggio scorso, alimentando le aspettative per un imminente superamento.

La brillantezza di Piazza Affari è ulteriormente enfatizzata dal restringimento dello spread tra Btp e Bund, sceso a 92,8 punti base. Un dato che si avvicina notevolmente al minimo storico di 90,6 punti, registrato nel febbraio 2021. Contemporaneamente, il rendimento annuo del decennale italiano si attesta al 3,49%, mentre quello tedesco si ferma al 2,57%, consolidando la fiducia degli investitori nel debito sovrano italiano.

Europa in cauto rialzo, spinta dai dati USA

Anche le altre piazze finanziarie europee hanno mostrato segnali positivi, seppur con maggiore cautela. A sostenere il sentiment del mercato sono stati i dati sull’occupazione negli Stati Uniti, che hanno contribuito ad attenuare le preoccupazioni legate alla crescita economica globale. L’indice Stoxx 600 Europe ha guadagnato lo 0,3%, raggiungendo un massimo che non si vedeva da oltre due settimane. Nel dettaglio, Londra ha chiuso in rialzo dello 0,3%, Parigi dello 0,19%, mentre Francoforte ha sfiorato la parità, chiudendo in lieve calo dello 0,08%.

