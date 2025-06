Medio Oriente: Israele minaccia continuità attacchi in Libano sino a disarmo Hezbollah

Il Ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha lanciato un monito esplicito, dichiarando che le operazioni militari in Libano proseguiranno indefinitamente finché Hezbollah non verrà completamente disarmato.

La sua dichiarazione fa seguito a recenti raid notturni condotti alla periferia di Beirut e a un ordine di sgombero emesso precedentemente. “Non vi sarà quiete a Beirut, né ordine o stabilità in Libano, senza garanzie di sicurezza per lo Stato di Israele”, ha affermato Katz in una nota ufficiale.

Il Ministro ha altresì sottolineato l’importanza del rispetto degli accordi preesistenti, avvertendo: “Gli accordi vanno rispettati e se non adempirete a quanto richiesto, continueremo ad agire, e con grande forza.” La posizione di Israele evidenzia una strategia risoluta, volta a neutralizzare la minaccia percepita proveniente dal gruppo sciita libanese, intensificando le tensioni regionali.

LL