Morti ed incendi per attacco dei droni russi su Kiev nella notte

08:00 – Una notte di terrore si è abbattuta sulla capitale ucraina, Kiev, colpita da un massiccio attacco di droni lanciato dalle forze armate russe. Il bilancio provvisorio è di quattro vittime e numerosi incendi divampati in diversi distretti cittadini.

Secondo quanto riportato dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, sui suoi canali social, i soccorritori sono intervenuti in massa nei quartieri di Solomyanskyi, Holosiivskyi e Darnytskyi. Proprio a Darnytskyi, un violento rogo è scoppiato al 17° piano di un edificio residenziale, richiedendo un intervento tempestivo delle squadre di emergenza.

La situazione rimane critica, con il capo dell’Agenzia per l’elettricità che ha già avvertito la popolazione sulla possibilità di blackout in alcuni quartieri, a causa dei danni alle infrastrutture energetiche. L’attacco a Kiev sottolinea la costante minaccia a cui è sottoposta la città e la resilienza necessaria per affrontare simili emergenze.

Federica Romeo