‘Ndrangheta: la dipendenza da San Luca e l’espansione al Nord

La ‘Ndrangheta si conferma la mafia più insidiosa e pervasiva, capace di radicarsi profondamente nel tessuto economico ben oltre i confini calabresi, a differenza di Cosa Nostra, le cui attività, almeno nel 2024, risultano circoscritte alla Sicilia con 200 interdittive emesse. È quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta a Catanzaro da Beniamino Fazio, direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) del capoluogo, e dal Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa.

Fazio ha sottolineato come le sentenze confermino una struttura gerarchizzata e unitaria della ‘Ndrangheta, dove i “locali” godono di autonomia territoriale, ma la loro creazione necessita dell’autorizzazione del “Crimine”, l’organo superiore che fa capo alla “mamma” di Polsi.

Il Prefetto De Rosa ha evidenziato la facilità con cui la ‘ndrangheta si infiltra nelle regioni più ricche del Nord Italia, spesso a causa di una scarsa reattività e una certa acquiescenza da parte delle comunità locali. “Quando ero a Lecco,” ha ricordato De Rosa, “ho emesso 12 interdittive antimafia in un anno, tutte a carico di ‘ndranghetisti calabresi come i Coco Trovato e i Barbaro.” Questo dimostra come la ‘ndrangheta investa e si ramifichi nel Nord, arrivando a infiltrarsi negli apparati pubblici e nelle società miste pubblico-privato, come riportato su Ansa.

De Rosa ha infine ribadito l’importanza cruciale del ruolo delle Prefetture nella lotta preventiva alla mafia. Grazie al Gruppo Interforze Antimafia (GIA), coordinato dalle Prefetture e composto da tutte le forze dell’ordine, è possibile agire tempestivamente con le interdittive antimafia. “In pochi mesi qui a Catanzaro,” ha affermato il Prefetto, “ho già firmato cinque o sei interdittive e altre sono in fase di predisposizione. Questo ci permette di agire prima che la magistratura possa intervenire, impedendo alle imprese colluse di lavorare con la pubblica amministrazione” (cit.Ansa).

