Sinner in fnale dopo aver piegato Djokovic

La favola rossa di Jannik Sinner al Roland Garros si arricchisce di un capitolo storico: l’Azzurro vola per la prima volta in carriera alla finale parigina, dopo aver piegato in semifinale un coriaceo Novak Djokovic con un autorevole 6-4, 7-5, 7-6 (3). L’impresa è ancora più significativa se si considera che Sinner, in questa edizione dello Slam francese, non ha ancora ceduto un singolo set, confermando una solidità impressionante.

Contro l’ex numero uno serbo, che ha concesso pochissimo e lottato su ogni palla, Sinner ha dimostrato una maturità tattica e una freddezza glaciale.

Nel primo set, un break decisivo è bastato a chiudere i giochi, frutto di una pressione costante e una precisione chirurgica. La seconda partita ha offerto maggiori scambi di colpi e strategie: un break e un controbreak hanno mantenuto alta la tensione, prima che Jannik piazzasse un nuovo break cruciale all’undicesimo game, prendendosi un vantaggio rassicurante.

Il terzo set è stato il più combattuto ed emozionante, un vero test di nervi. Sinner ha dovuto annullare ben tre set point sul 4-5, dimostrando grande resilienza nei momenti chiave. La partita si è quindi decisa al tie-break, dove l’altoatesino ha sfoderato il suo tennis migliore, chiudendo con un autorevole 7-3 che ha sigillato la vittoria e l’accesso alla finale.

Ora, ad attendere Sinner sull’ultimo atto della terra battuta parigina c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz, in un duello che promette scintille e che è già un classico del tennis moderno. Sarà una battaglia tra due dei talenti più brillanti del circuito, per la conquista di uno degli Slam più prestigiosi. (foto di repertorio)

Bart Zag