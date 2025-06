Torino: sequestrati quasi 620 gr di stupefacente e 22 flaconi di THC, 2 arresti

Ad intervenire, i poliziotti del Comm.to di P.S. San Paolo

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino colombiano di trentaquattro anni e un ventenne italiano, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da attività info-investigativa, personale del Commissariato di P.S. San Paolo veniva a conoscenza di un’attività di spaccio in un appartamento del quartiere San Salvario. Gli agenti si recavano nello stabile e notavano il colombiano in compagnia di altri soggetti.

Gli agenti salivano nell’alloggio, sentendo provenire dall’appartamento in questione un forte odore di marijuana. Bussato alla porta, l’uomo all’interno tergiversava e non apriva agli operatori di Polizia, per guadagnare ulteriore tempo e tentare di disfarsi della sostanza. Uno dei poliziotti, che stava monitorando dall’esterno, vedeva infatti gettare dal balcone un sacchetto, poi risultato contenere una ventina di grammi di cocaina e altrettanti di marijuana.

Una volta fatto accesso in casa, gli agenti rinvenivano altre piccole quantità di cannabis e cocaina. Sul tetto dell’edificio attiguo, i poliziotti recuperavano un’ulteriore busta ove, all’interno, venivano trovati circa 560 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo (ecstasy, marijuana e ketamina) e 22 flaconcini di THC.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto; il G.I.P. ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il trentaquattrenne colombiano e degli arresti domiciliari per il ventenne italiano.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.

