USA. Musk lancia in rete l’idea di un terzo partito

Il panorama politico statunitense è stato nuovamente catalizzato da un’iniziativa inattesa di Elon Musk. L’influente imprenditore e magnate ha riacceso un dibattito annoso circa la necessità di una riarticolazione politica, proponendo apertamente la costituzione di una nuova formazione politica in grado di intercettare quello che egli definisce “l’80% della popolazione di mezzo”.

Tale provocazione, veicolata tramite un post sui social si inserisce all’indomani di un acceso confronto mediatico con l’attuale Presidente Donald Trump, evidenziando una crescente frizione tra le due figure. I due che avevano fatto coppia fissa durante la campagna elettorale e adesso, almeno agli occhi della gente, si dividono in modo brutale.

La dichiarazione di Musk, formulata come una consultazione informale tra la propria e-constituency, ha generato un riscontro mediatico e partecipativo significativo. In pochi minuti, circa 260.000 utenti hanno aderito alla rilevazione campionaria non ponderata, con un impressionante 84% che ha espresso parere favorevole all’iniziativa.

Sebbene questo dato costituisca un campione limitato e non sia scientificamente rappresentativo dell’elettorato statunitense, esso underscore la latenza di disaffezione elettorale verso l’attuale struttura bipartitica e la perdurante capacità di mobilitazione di outsider politici.

L’ipotesi di Musk di un partito che incarni la “popolazione di mezzo” suggerisce un tentativo di capitalizzare il diffuso malcontento verso la polarizzazione ideologica delle due maggiori formazioni politiche. L’intento è intercettare un segmento dell’elettorato che percepisce una sub-rappresentazione da parte dei Democratici e dei Repubblicani, spesso ritenuti irriducibilmente polarizzati e afflitti da un deficit dialogico sui temi cruciali che affliggono il Paese.

Un tale movimento ambirebbe a occupare una collocazione di centro-pragmatica, con una piattaforma programmatica incentrata su efficienza e innovazione, coerentemente con l’immagine pubblica di Musk. Sono molti i dubbi secondo gli osservatori internazionali che aleggiano su questo genere di “sceneggiate” politico istituzionali a Setelle e Strisce.

