Karate. Chirico, Amodeo e Forgione conquistano la medaglia d’oro al II Trofeo Internazionale del Mediterraneo

Dopo i successi ottenuti nelle gare di Karate svoltesi nel mese di maggio a Busto Arsizio, Ostia Lido e Vibo Valentia, gli atleti della Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, allenati da Rossella Zoccali ed Alessandra Benedetto, continuano ad ottenere importanti risultati classificandosi ai primi posti nelle diverse categorie di peso e classi d’età delle gare FIJLKAM.

Sabato 7 giugno al Palareschifina di Messina la Fortitudo 1903 ha conquistato otto prestigiose medaglie in una gara che ha visto la partecipazione di 94 società provenienti da tutte le regioni d’Italia ed anche dall’estero con 899 atleti iscritti.

La Fortitudo 1903, oltre alle tre medaglie d’oro conquistate da Chiara Chirico, Giuliana Amodeo ed Ettore Forgione, ha ottenuto una medaglia d’argento con Barbara Ambrosiano e quattro di bronzo con Michele Barbaro, Antonino Cuzzocrea, Micheal Mollica e Marco Nucara. Da segnalare anche l’ottima prestazione di Sergio Zagami, di Luca Di Marno e di Francesca Forgione, che pur non raggiungendo il podio, hanno dimostrato grande spirito agonistico.

Un evento ricco di emozioni che ha confermato il valore e la crescita della squadra “amaranto” che punta a raggiungere risultati sempre più importanti. Dopo il riposo attivo dei mesi di luglio e agosto, una rappresentativa della Fortitudo 1903 parteciperà a Lignano Sabbiadoro ad un importante gara riservata agli atleti della nazionale ed ai primi dieci atleti del Ranking nazionale.

In questa classifica figura Chiara Chirico che nella categoria kg 68, classe Cadetti, si sta mettendo in luce in questi ultimi tempi con prestazioni davvero di alto livello. In tale raduno è stata anche convocata dalla Nazionale Italiana FIJLKAM in qualità di componente dello Staff Tecnico U14 l’Allenatrice della Fortitudo 1903 Rossella Zoccali punto di riferimento di molti giovani che si avvicinano al Karate.

