La musica e l’arte si incontrano: la mostra Caleidoscopio di Andrea Manganaro e Andrea Greco

La musica e l’arte sono due forme di espressione che possono essere strettamente legate, e l’esposizione di Andrea Manganaro e Andrea Greco ne è un esempio perfetto. La mostra Caleidoscopio, curata da Enrica Feltracco, è ospitata presso lo Spazio Immelman dell’Aeroporto Gino Allegri di Padova dal 7 al 15 Giugno 2025.

La storia di Andrea Manganaro

Andrea Manganaro è un musicista che ha sempre avuto una grande passione per la musica, iniziando a suonare il pianoforte da autodidatta e studiando gli spartiti dei grandi classici della musica contemporanea. Tuttavia, la sua carriera musicale è stata interrotta da una malattia che ha compromesso la sua mobilità alle mani: la sclerosi multipla. Ma Manganaro non si è arreso e ha trovato un modo per continuare a esprimere la sua creatività musicale attraverso l'uso di app per smartphone.

La collaborazione con Andrea Greco

È in questo contesto che nasce la collaborazione con Andrea Greco, un artista apprezzato per la sua rappresentazione pittorica in musica. Greco ha accettato di creare opere d’arte ispirate alle partiture di Manganaro, dando vita a un’esposizione unica che combina musica e arte. L’esposizione sarà un’esperienza artistica innovativa e emozionante, con quadri di Greco ispirati alle partiture di Manganaro e accompagnamento musicale eseguito da pianisti d’eccezione.

L’inaugurazione e il libro Obiettivo Vita

La mostra è stata inaugurata oggi 7 giugno 2025 con un evento che ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, oltre agli artisti Andrea Greco e Andrea Manganaro. Durante l’inaugurazione, è stato presentato il libro Obiettivo Vita di Andrea Manganaro, che approfondisce il tema della sinestesia tra musica e arte visiva.

Un evento benefico

L’evento sarà anche un’opportunità per raccogliere fondi per una causa benefica legata alla musica o alla salute. Sarà un modo per sostenere la ricerca e la cura delle malattie che colpiscono gli artisti e i musicisti. L’esposizione di Andrea Manganaro e Andrea Greco sarà un evento unico e emozionante che combinerà musica e arte in un modo innovativo. Sarà un’opportunità per celebrare la creatività e la resilienza di Manganaro, nonché la sua passione per la musica. Non mancate di visitare questa mostra unica e di sostenere una buona causa!

