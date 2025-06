Latella su Aeroporto di Reggio: “Infrastruttura strategica, ma serve rispetto per verità storica. Questi risultati sono frutti della scelta che portò alla gestione unica regionale”

“Non c’è alcun dubbio che l’annunciata riqualificazione e l’implementazione dei voli per l’aeroporto di Reggio Calabria siano un’ottima notizia, ma è ancor più vero, che la funzionalità di oggi di quella che è un’infrastruttura strategica del nostro territorio, che deve accompagnare il percorso di crescita che sta vivendo la città, è legata anche all’impegno di ieri, di chi all’indomani del fallimento di Sogas, tra mille difficoltà e praticamente senza strumenti finanziari e normativi, ne scongiurò la chiusura” – è quanto dichiara il Consigliere di Italia Viva Giovanni Latella, delegato al Turismo del Comune di Reggio Calabria.

“E ad onor di cronaca – ricorda l’esponente di Italia Viva – la nuova programmazione di voli, per la quale dimostriamo sincera approvazione, è stata possibile grazie a due fattori principali. Da una parte la nuova gestione unica regionale degli aeroporti, che il centrosinistra reggino e regionale inaugurò superando lo scetticismo di alcuni e le critiche apertamente manifestate da parte di altri, non riuscendo tuttavia, prima per motivazioni tecniche di bilancio e poi per un cambio di governance che chiuse la possibilità di ingresso di nuovi soci, ad entrare con una partecipazione diretta in Sacal.

“Solo un intervento deciso dell’Amministrazione guidata dal Falcomatà – continua Latella – grazie al sostegno del Governo di allora, garantì la presenza costante di Alitalia in riva allo Stretto, evitando così la morte dell’aeroporto di Reggio, in forza dei sacrosanti diritti alla continuità territoriale e della mobilità dei reggini”.

“Nel riconoscere l’oggettività di una nuova e positiva fase avviata per il ‘Tito Minniti’ -sottolinea – è opportuno ricondurre i fatti alla verità storica. Mi riferisco a quella stagione in cui il fallimento dell’allora società di gestione Sogas, rischiava di produrre effetti irreversibili per lo scalo, in quanto, anche la società di bandiera Alitalia, aveva manifestato formalmente un suo disimpegno sull’aeroporto di Reggio”.

Dall’altra l’esborso economico non di poco conto, più di 30 milioni di euro erogati a Ryanair, più altri incentivi e lo sgravio delle tasse addizionali, che impattano chiaramente sulla programmazione finanziaria regionale e quindi, sulle tasche dei calabresi. Ma ben vengano investimenti importanti finalizzati a far crescere l’economia e l’indotto dei nostri territori.

Anche perché, l’accordo economico concluso con la compagnia irlandese Ryanair, è stato possibile solo grazie alla riforma della normativa, in materia di finanziamento pubblico alle compagnie aeree private low cost, che l’UE ha avviato nella fase successiva alla pandemia Covid. Anche in quel caso per scongiurare il fallimento di tante società di aviazione commerciale”.

“Adesso, l’auspicio, è quello di non fermarsi a questo asset ma di cercare di rafforzare e variare il più possibile l’offerta di voli, coinvolgendo altre compagnie, evitando di delegare ad un’unica società l’implementazione della programmazione turistica. Perché la preoccupazione – conclude Latella – è quella che un eventuale malaugurato disimpegno di Ryanair, magari in coincidenza con il termine dei finanziamenti accordati, arresterebbe il flusso volativo da e verso Reggio, mettendo anche a rischio il nuovo interesse turistiche la nostra città ha generato grazie alle sue bellezze storiche e paesaggistiche, ma anche grazie alla riscoperta della sua capacità attrattiva, nell’ottica di una rinnovata vocazione turistica che l’Amministrazione Falcomatà è riuscita a far emergere con interventi mirati e ben definiti, in termini di promozione nazionale ed internazionale ed intervenendo su piccole e grandi opere come la riqualificazione di piazze, lungomari, spazi per bambini, strutture sportive e infrastrutture impattanti a livello internazionale come sarà quella del Museo del Mare e dell’intero frontemare cittadino”.