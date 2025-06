L’incontro della scuola di recitazione della Calabria e l’Università di teatro e cinema Karpenko-Kary va oltre l’interscambio

La scuola di recitazione della Calabria, con il patrocinio e collaborazione del comune di Cittanova e dell’associazione Media Vision Theatre, ha avuto la possibilità di realizzare uno splendido interscambio culturale con l’università nazionale di teatro, cinema e televisione Karpenko-Kary di Kiev, una delle più antiche e prestigiose istituzioni artistiche al mondo.

Per 15 giorni precisamente dal 5 maggio al 20 , dieci studentesse dell’ Università di Kiev hanno partecipato al progetto “Magna Grecia” presso la scuola di recitazione della Calabria a Cittanova. Loro sono al secondo anno di studi di “arte di recitazione del teatro e del cinema”, a seguirle ci sono state le docenti di educazione musicale Irina Persanova e docente di lingua scenica Karina Suhorukova. In un clima attuale così delicato per l’ Ucraina è stata un’ ottima idea organizzare questo viaggio.

Gli allievi della SRC insieme alle studentesse ucraine si sono esibiti in diverse discipline mettendo in risalto la professionalità, la competenza e la bravura acquisita nel tempo, il bello vedere due culture a confronto e sapersi immedesimare ognuno nel ruolo dell’ altro cercando anche di usare la lingua madre dell’ altro.

Per tre giorni si sono organizzate delle uscite per far visitare alle studentesse ucraine la parte non solo grecanica della Calabria ma anche altri siti meravigliosi partendo dalla residenza di Leonida Repaci al Monte S. Elia proseguendo via Scilla- Chianalea poi il museo di Reggio Calabria percorrendo la strada statale e arrivando nel comune di Bova per scendere dalle alture dell’ Aspromonte nell’ affascinante quanto inquietante borgo abbandonato di Roghudi vecchia e infine ultimo giorno la località di Zomaro per la via di Spartaco confluendo nel borgo medievale di San Giorgio Morgeto con la visita del famoso Castello Normanno e le basiliche del posto.

La partecipazione al progetto ha dato non solo l’opportunità di confrontarsi e sperimentare delle tecniche dall’ una all’ altra parte ma un momento veramente di relax, vedere la gioia e la spensieratezza dei visi delle ragazze è stato molto gratificante. Come ogni cosa c’ è un inizio e una fine che purtroppo arriva, perché durante il soggiorno, sono nati dei legami che sono linfa di vita. “Nei pensieri di ognuno è scattato subito “ Quando ci rivedremo..?

Quindi la volontà c’è, e’ tutto da organizzare ovviamente, potersi rivedere e vivere nuovamente delle bellissime emozioni sarebbe fantastico.

Калабрії та Університету театру і кіно імені Карпенка-Карого виходить за рамки обміну

Калабрійська акторська школа, за патронажу та співпраці муніципалітету Чіттанова та театральної асоціації «Медіа Віжн», мала можливість створити чудовий культурний обмін з Національним університетом театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого в Києві, одним із найстаріших та найпрестижніших мистецьких закладів світу.Протягом 15 днів, а саме з 5 по 20 травня, десять студентів Київського університету брали участь у проекті «Magna Grecia» в акторській школі Калабрії в Чіттанові. Вони навчаються на другому курсі за спеціальністю «акторське мистецтво театру та кіно».

За ними йшли викладачки музичної освіти Ірина Персанова та викладачка сценічної мови Каріна Сухорукова. У такій делікатній нинішній ситуації для України організувати цю поїздку було чудовою ідеєю. Студенти КИУ разом з українськими студентами виступали з різних дисциплін, підкреслюючи професіоналізм, компетентність та майстерність, набуті з часом, красу порівняння двох культур та вміння ідентифікувати себе з роллю одна одної, а також намагаючись використовувати рідну мову іншої.

Протягом трьох днів було організовано екскурсії, щоб українські студенти могли відвідати не лише грецьку частину Калабрії, а й інші чудові місця, починаючи з резиденції Леоніди Репачі в Монте Санта-Елія, продовжуючи через Шиллу-К’яналею, потім музей Реджо-Калабрія, прямуючи державною дорогою та прибувши до муніципалітету Бова, спускаючись з висот Аспромонте до захопливого та тривожного покинутого села старого Рогуді, і, нарешті, в останній день, до міста Зомаро вздовж Віа ді Спартако, що впадає в середньовічне село Сан-Джорджо-Морджето з відвідуванням відомого нормандського замку та місцевих базилік.Участь у проєкті дала не лише можливість порівняти та поекспериментувати з техніками з одного боку до іншого, але й справді розслаблюючий момент, адже бачити радість та легкість на обличчях дівчат було дуже приємно.

Як і все, є початок і кінець, який, на жаль, настає, бо під час перебування зародилися зв’язки, які є життєвою силою. «У всіх одразу виникла думка: «Коли ми знову побачимося…?» Отже, бажання є, все потрібно організувати, очевидно, можливість знову побачитися та знову пережити прекрасні емоції була б фантастичною.

comunicato stampa – Giuseppe Ierace