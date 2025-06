Emergenza incendi in Calabria con l’arrivo del caldo. Allerta massima nel Cosentino

Con l’avanzare delle prime ondate di calore, la Calabria si ritrova a fronteggiare una critica ondata di incendi di vegetazione che si sono rapidamente propagati sull’intero territorio regionale. Dall’alba, i Vigili del Fuoco hanno già effettuato oltre 55 interventi, concentrandosi principalmente nelle aree dell’alto Ionio e dell’alto Tirreno Cosentino.

Un episodio che ha destato particolare allarme si è verificato a Cassano allo Ionio, dove un incendio di vegetazione, alimentato dal vento, si è avvicinato pericolosamente a una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Per ragioni di sicurezza, dieci persone sono state evacuate, mentre le fiamme hanno lambito una tettoia in legno esterna all’edificio, provocando lievi danni materiali. Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli occupanti o il personale.

L’emergenza si è estesa anche alla rete infrastruttadale: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco sono stati necessari lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in particolare nel tratto di Tarsia (Cosenza), dove roghi di arbusti e macchia mediterranea hanno creato disagi significativi alla viabilità, rallentando il traffico e richiedendo la massima cautela agli automobilisti.

Per rafforzare la risposta sul campo, la Sala Operativa della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria ha disposto l’invio di una squadra di supporto dal comando di Crotone verso la provincia di Cosenza, a sostegno delle unità già attive a Castrovillari e Corigliano-Rossano.

Il quadro complessivo degli interventi sul territorio regionale evidenzia la vastità del fenomeno: sono stati effettuati, o sono ancora in corso, 24 interventi per incendi di vegetazione nella provincia di Cosenza, 12 a Catanzaro, 5 a Crotone, 4 a Vibo Valentia e 10 a Reggio Calabria.

A questi si aggiungono circa 90 interventi di soccorso di varia natura, a testimonianza dell’intenso lavoro svolto dalle squadre di emergenza sul territorio. La situazione rimane sotto costante monitoraggio, con l’invito alla popolazione a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente ogni focolaio.

