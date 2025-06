Reggio Calabria. Donna 49enne accoltellata in casa in pieno centro

Una donna è stata accoltellata al fianco nel suo appartamento in pieno centro a Reggio Calabria. La signora non sarebbe in pericolo di vita ma è ricoverata in ospedale secondo quanto riporta l’ANSA. La 49enne pare stesse con un “cliente”.

La Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria ha inoltrato le indagini per ricostruire l’accaduto e rintracciare l’autore. La visione delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbe dare una svolta alle indagini. Gli inquirenti dovranno anche capire quale sia stato il movente che ha spinto l’uomo ad accoltellare la donna.

