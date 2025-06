Terremoto di magnitudo 6.5 scuote la Colombia

Un forte terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso nella notte la Capitale colombiana, Bogotà, e diverse altre città del Paese. L’epicentro del sisma è stato localizzato a Paratebueno, a circa 187 chilometri dalla Capitale, dove la scossa è stata avvertita distintamente per diversi secondi.

A seguito del sisma in Colombia, sono state adottate misure precauzionali immediate: gli imbocchi delle gallerie, i ponti e i viadotti sono stati temporaneamente chiusi per verifiche strutturali. Al momento, fortunatamente, non si registrano notizie di danni a persone o a cose. Le autorità continuano a monitorare la situazione per eventuali aggiornamenti a Bogotà.

