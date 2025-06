Trump dispiega Guardia Nazionale a Los Angeles

Di fronte all’escalation delle tensioni interne, il Presidente Donald Trump ha annunciato il dispiegamento della Guardia Nazionale a Los Angeles, con l’obiettivo dichiarato di “ristabilire la legge e l’ordine”. Le dichiarazioni del Comandante in Capo, rilasciate ai giornalisti prima della sua partenza per Camp David, hanno sottolineato una ferma determinazione a reprimere i disordini, con la minaccia di un intervento federale su vasta scala. “Siamo pronti a mandare soldati ovunque, non lasceremo che questo succeda al nostro Paese.

Non permetteremo che la nostra nazione venga fatta a pezzi in questo modo,” ha affermato Trump, rispondendo a domande sulla potenziale estensione delle proteste a città come New York e Chicago. Il Presidente ha ribadito l’impegno della sua amministrazione a essere “molto, molto forti in termini di legge e ordine.” Un passaggio cruciale delle sue dichiarazioni ha riguardato la possibilità di invocare l’Insurrection Act, una legge federale del XVIII secolo che consente al Presidente di utilizzare le forze armate federali all’interno dei confini nazionali per sedare un’insurrezione o per far rispettare le leggi federali.

“Dipende se ci sarà o meno un’insurrezione a Los Angeles,” ha precisato Trump, chiarendo che, sebbene al momento non si configuri una vera e propria insurrezione, la presenza di “persone violente” non sarà tollerata. La minaccia di ricorrere a tale provvedimento non è nuova: Trump aveva già ventilato l’ipotesi nel 2020 durante le proteste in diverse città scoppiate dopo l’uccisione di George Floyd.

Allora, l’allora Segretario alla Difesa Mark Esper si oppose fermamente, sostenendo che l’Insurrection Act dovesse essere invocato “solo in situazioni più urgenti e gravi.” La rinnovata considerazione di questa misura sottolinea la gravità con cui l’amministrazione percepisce l’attuale situazione di ordine pubblico, e il suo potenziale impatto sulle libertà civili e sul rapporto tra autorità federale e stati.

