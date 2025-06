700 Marines a Los Angeles a supporto della Guardia Nazionale tra le proteste

L’amministrazione Trump ha disposto l’invio di circa 700 Marines a Los Angeles, in supporto delle truppe della Guardia Nazionale già schierate, a seguito delle intense proteste relative all’immigrazione verificatesi questo fine settimana. La notizia, anticipata da Politico, evidenzia un’ulteriore escalation nella gestione delle tensioni interne da parte delle autorità federali.

Secondo quanto dichiarato da due funzionari della Difesa, i Marines non saranno direttamente coinvolti nelle attività di ordine pubblico, a meno che il Presidente non decida di invocare l’Insurrection Act. Questa legge federale, di rilevanza storica, conferirebbe al Capo di Stato l’autorità di utilizzare le forze armate per sedare disordini civili o insurrezioni.

Al momento, il ruolo specifico dei Marines sul campo non è stato dettagliatamente definito. Tuttavia, una delle fonti ha suggerito che la loro funzione primaria sarà quella di supporto alle circa 2.000 unità della Guardia Nazionale già operative in città, rafforzando la logistica e la capacità di contenimento delle forze di sicurezza locali.

La decisione sottolinea la determinazione dell’amministrazione nel ristabilire la stabilità, ma al contempo solleva interrogativi sulla portata dell’intervento federale in contesti di dissenso civile.

