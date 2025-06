Addio a Frederick Forsyth, maestro del thriller e autore de “Il Giorno dello Sciacallo”

Si è spento all’età di 86 anni lo scrittore britannico Frederick Forsyth, maestro indiscusso del thriller e autore di best-seller internazionali come “Il giorno dello sciacallo”. L’agente di Forsyth ha comunicato che lo scrittore è deceduto nella sua casa inglese, dopo una breve malattia, circondato dall’affetto dei suoi familiari.

Prima di intraprendere la carriera letteraria che lo ha reso famoso in tutto il mondo, con oltre 75 milioni di copie vendute, Forsyth aveva prestato servizio come pilota nella Royal Air Force. La sua vasta produzione letteraria include più di 25 opere, tra cui titoli noti come “Il pugno di Dio”, “L’afghano”, “La lista degli assassini” e “Dossier Odessa”.