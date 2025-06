Benevento: Contrabbando, sequestrati 154 kg di tabacco e 5.700 €. Denunciati 2 responsabili

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, ha sequestrato 154 chili di tabacco trinciato destinato alla commercializzazione per essere confezionato in sigarette. Nel corso dell’attività sono stati, altresì, sottoposti a sequestro l’automezzo impiegato per il trasporto del prodotto nonché denaro contante sia in euro che in moneta rumena per un totale di € 5.700,00.

In particolare, militari della Tenenza di Solopaca, in San Salvatore Telesino (BN), sulla tratta di competenza della Strada Statale 372, sottoponevano a controllo un furgone con targa rumena, con a bordo due cittadini moldavi. I finanzieri notavano che i predetti mostravano segni di nervosismo e pertanto effettuavano un’attenta ispezione dell’automezzo all’esito della quale veniva rinvenuta una scatola chiusa di cartone contenente154 chili di tabacco trinciato. Contestualmente i predetti soggetti venivano perquisiti e veniva rinvenuto denaro contante sia in euro che in leu rumeni per un valore complessivo corrispondente a € 5.700,00 presumibilmente provento di reato.

I predetti soggetti non fornivano motivazioni plausibili in merito al carico di tabacco trasportato e non erano in possesso di documentazione di trasporto giustificativa della legittima provenienza. Pertanto i soggetti moldavi, ritenuti responsabili del reato di contrabbando di tabacchi lavorati, venivano denunciati, a piede libero, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento. Sono in corso indagini al fine di accertare la provenienza del tabacco e a chi fosse destinato.

Il contrabbando rappresenta un grave fenomeno criminale che, oltre a causare ingenti perdite di gettito erariale, lede la leale concorrenza del mercato. Lo sforzo operativo del Corpo nello specifico settore è volto a disarticolare la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale, mediante servizi sulle rotabili maggiormente interessate dai traffici illeciti nonché attraverso l’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria.

Si rappresenta che i soggetti nei cui confronti è stato effettuato il sequestro di tabacco sono sottoposti alle indagini preliminari e, quindi, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.