Centromarca 2025: Il Governo celebra il ruolo dell’industria di marca e rafforza l’impegno per il Made in Italy

A Milano, durante l’Assemblea 2025 di Centromarca, è arrivato il sentito messaggio del Governo, nonostante l’assenza fisica della rappresentante istituzionale. Il discorso, improntato sulla gratitudine e sul riconoscimento del ruolo centrale dell’industria di marca in Italia, ha sottolineato l’importanza del settore non solo dal punto di vista economico e occupazionale, ma anche come baluardo dell’identità italiana e del prestigio del Made in Italy nel mondo.

Il Governo ha rimarcato la sinergia con il comparto per affrontare sfide cruciali, tra cui la lotta all’inflazione e il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie. In questo contesto, sono stati citati progetti significativi come il “carrello tricolore”, che ha visto l’unione degli attori della filiera agroalimentare e dei beni di largo consumo a favore dei cittadini, e la “Carta Dedicata a te”, destinata all’acquisto di generi alimentari con un fondo di 500 milioni di euro e ulteriori agevolazioni garantite dalla grande distribuzione. L’intervento ha enfatizzato anche l’impegno comune per garantire trasparenza ai consumatori, con l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle materie prime dei prodotti simbolo del Made in Italy.

Un mosaico di iniziative che dimostra come il tessuto produttivo italiano non si basi soltanto sul profitto, ma anche sulla capacità di generare valore sociale, tutelando famiglie, lavoratori e territori. Il messaggio si è concluso con un forte invito alla coesione e alla collaborazione: remare insieme nella stessa direzione è la chiave per costruire un’Italia più unita, più solida e più equa. Con questa certezza, il Governo ha ribadito il proprio sostegno e ha ringraziato tutte le imprese e gli associati per il loro instancabile contributo.

LL