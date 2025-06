Crema (Cr). Continua a violare il divieto di avvicinamento all’ex compagno

Comando Provinciale di Cremona – Crema (Cr), 09/06/2025 15:39

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno arrestato una donna di 28 anni, con precedenti di polizia a carico, per aver violato un divieto di avvicinamento all’ex compagno. Infatti, nonostante la misura restrittiva, la donna ha deciso di presentarsi alla porta dell’abitazione dell’uomo, mettendo in atto un comportamento che ha suscitato preoccupazione nella vittima. La donna era stata sottoposta al divieto di avvicinamento a fine ottobre 2023 a seguito della denuncia dell’ex compagno e, nel gennaio 2024, era stata arrestata dai Carabinieri di Montodine per la violazione del provvedimento.

Quindi, era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari poi sostituita con un nuovo divieto di avvicinamento, questa volta con l’applicazione del braccialetto elettronico. Ma non è bastato a fermare la donna. Infatti, il nuovo intervento è del pomeriggio del 7 giugno quando, poco dopo le 14.30, presso la centrale operativa dei Carabinieri di Crema è scattato l’allarme del braccialetto elettronico che ha rilevato la presenza della donna con il provvedimento restrittivo a carico nelle immediate vicinanze della persona offesa. Contemporaneamente, alla centrale operativa dei Carabinieri è giunta anche una telefonata della vittima che segnalava che la sua ex compagna, pur non potendo, si trovava nel pianerottolo di casa sua e bussava e suonava con insistenza con l’intento di entrare.

La pattuglia si è portata immediatamente nel posto indicato e, nel pianerottolo davanti alla porta della parte lesa, ha trovato la 28enne, in forte stato di agitazione, che continuava a tentare di entrare nella casa del suo ex compagno. E’ stata identificata ed accompagnata all’auto di servizio, infine è stata accompagnata presso la caserma di Crema. Qui è stata dichiarata in arresto e trattenuta nelle camere di sicurezza.

La mattina del 9 giugno l’arresto è stato convalidato ed il giudice ha disposto la liberazione la donna, confermando le misure cautelari che aveva in precedenza ovvero divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/continua-a-violare-il-divieto-di-avvicinamento-all’ex-compagno