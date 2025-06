Il progetto No.S.S. accolto con entusiasmo anche a Pellaro

Massiccia partecipazione dell’Associazione Nonni in Movimento

In un’epoca in cui la solidarietà e la vigilanza diventano armi fondamentali, continuano gli incontri di No.S.S. che il personale della Questura di Reggio Calabria effettua da oltre una anno sul territorio di Reggio e provincia. La settimana appena trascorsa è toccato alla comunità di Pellaro, che ha dato una dimostrazione esemplare di coesione nella lotta contro un fenomeno purtroppo sempre più diffuso e subdolo: le truffe agli anziani.

Un’iniziativa encomiabile, promossa dalla Polizia di Stato attraverso il progetto “No.S.S. – Non Siete Soli”, ha portato i riflettori su questa emergenza, offrendo strumenti concreti per la prevenzione.

L’evento centrale si è tenuto presso l’Associazione NONNI in MOVIMENTO Pellaro, un luogo simbolo di aggregazione e vitalità per la terza età. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale di informazione e sensibilizzazione, dove gli esperti della Polizia di Stato hanno dialogato direttamente con i cittadini, fornendo consigli pratici e mettendo in guardia dalle più comuni tecniche utilizzate dai malintenzionati.

Il messaggio chiave risuona forte e chiaro: diffidate sempre delle apparenze e dalle telefonate allarmanti! Non aprite la porta agli sconosciuti! Queste semplici ma vitali raccomandazioni sono il primo baluardo contro l’inganno, strumenti di autodifesa che ogni anziano e ogni cittadino dovrebbe imprimere nella propria memoria. In caso di dubbio, di situazioni sospette o di qualsiasi sensazione di pericolo, il numero da chiamare è uno solo e deve diventare un riflesso condizionato: il NUE 112.

L’iniziativa di Pellaro è un faro di speranza e un modello da continuare a replicare. Dimostra che, di fronte alla fragilità di chi è più vulnerabile, la comunità ha il potere di alzare un muro di protezione, trasformando l’isolamento in inclusione e la paura in sicurezza. Perché, come recita lo slogan del progetto, nessuno deve sentirsi solo di fronte alla minaccia.

Ile And