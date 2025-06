Roma, 9 giugno – Nizza ospita la terza edizione di UNOC – la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, dedicata all’implementazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14 dell’Agenda 2030, incentrato sulla conservazione e l’uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine.

A rappresentare l’Italia sarà il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, che porterà all’attenzione della comunità internazionale l’impegno del nostro Paese per la tutela e la valorizzazione del mare nostrum. In particolare, Barbaro svolgerà il ruolo di co-presidente dell’Ocean Action Panel in programma giovedì 12 giugno, focalizzato sulla promozione della cooperazione a livello regionale e sub-regionale.

Numerosi gli appuntamenti paralleli previsti. Si parte martedì 10 giugno con il side event sull’Accordo Pelagos, firmato da Italia, Francia e Principato di Monaco per la protezione dei mammiferi marini nel Mediterraneo. Seguirà, mercoledì 11 giugno, il side event co-organizzato dal MASE e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dedicato alla condivisione di best practice e case studies nel Mediterraneo, per costruire un bacino sempre più pronto ad affrontare le sfide del futuro.

fonte: https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/-/mase-barbaro-domani-a-nizza-per-la-terza-edizione-di-unoc