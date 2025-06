MiC, Cinema: pubblicati tre bandi per i contributi selettivi 2025, risorse per 82mln di €

Sono online sul sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura i tre bandi per i contributi selettivi 2025 destinati alle opere cinematografiche e audiovisive per un totale di 82 milioni di euro.

Il primo bando stanzia risorse per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, mettendo a disposizione: 1,2 milioni di euro per la scrittura di sceneggiature; 3 milioni di euro per lo sviluppo; 31,6 milioni di euro per la produzione suddivisi in 7,8 milioni di euro per i lungometraggi di giovani autori, 7,5 milioni di euro per le opere prime e seconde, 6,6 milioni di euro per i documentari di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana, 900mila euro per i cortometraggi, 8,8 milioni di euro per le opere di animazione di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana.

Il secondo bando stanzia 29,7 milioni di euro per la produzione di film di particolare qualità artistica e film su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale italiana. Il terzo bando stanzia 16,5 milioni di euro per la produzione di opere televisive e web su personaggi e avvenimenti dell’identità culturale nazionale italiana.

Le richieste di contributo potranno essere presentate tramite la piattaforma informatica DGCOL con le seguenti date: prima sessione: dal 1° luglio 2025 al 15 luglio 2025, ore 23.59 seconda sessione: dal 7 ottobre 2025 al 21 ottobre 2025, ore 23.59.

Entro la data di apertura della prima sessione, sarà disponibile un apposito vademecum per la compilazione delle domande, consultabile alla pagina materiali utili DGCOL del sito della DGCA.

I bandi sono disponibili al link https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/bandi-per-la-concessione-di-contributi-selettivi-anno-2025/