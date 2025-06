Vicenza. Si avvicina alla casa famigliare da dove era stato allontanato: la Polizia lo arresta

Nella serata di ieri, gli Agenti della Squadra Volante, della Questura di Vicenza, procedevano al controllo di un individuo che stazionava davanti ad uno stabile di Contrà Porta Padova il quale, alla vista dell’autovettura della Polizia di Stato, cercava di dileguarsi.

L’individuo veniva però raggiunto e bloccato dagli operanti, che lo riconoscevano per un cittadino italiano nato nel 1988, che aveva in atto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai propri genitori, nonché del divieto di dimora nel Comune di Vicenza.

Lo stesso non riusciva a fornire valide giustificazioni circa la propria presenza sul luogo e pertanto veniva accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso dove, secondo l’attuale normativa in materia di tutela di vittime di reati da Codice Rosso, il soggetto in palese violazione delle misure cautelari emesse a suo carico, veniva tratto in arresto e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto tenutosi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Vicenza. Al medesimo veniva altresì notificato l’Ammonimento del Questore.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza/articolo/13786846f8ff29713499874137