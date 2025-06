Caos all’Aeroporto Capodichino di Napoli: Malfunzionamento dei radar causa cancellazioni e ritardi a catena

Continua il caos all’Aeroporto Capodichino di Napoli, a causa di un malfunzionamento meccanico del sistema radar, che ha portato alla cancellazione e a significativi ritardi di numerosi voli.

Dopo gli 84 voli soppressi lunedì, altri 14 (sette in arrivo e sette in partenza) sono stati cancellati oggi, con diversi altri in ritardo e almeno due dirottati sull’aeroporto di Salerno.

Il problema, come specificato da Enav (società che gestisce il traffico aereo), riguarda il sistema meccanico di rotazione a 360 gradi dell’antenna radar, essenziale per la sorveglianza dell’area di avvicinamento. Enav ha confermato di aver ridotto temporaneamente il numero di voli in arrivo per ragioni di sicurezza operativa, garantendo il mantenimento degli standard rigorosi.

Al momento i tecnici sono al lavoro per individuare la causa del guasto e ripristinare la piena operatività, ma è difficile stimare i tempi per un pieno ritorno alla normalità.

Al. Co.