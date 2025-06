Edizione n° 15 della Festa della Ciliegia di San Pietro Apostolo (Cz)

Da 15 anni, ormai, il mese di Giugno a San Pietro Apostolo, in provincia di Catanzaro, si colora di rosso rubino. Eh sì, perché a dipingere il borgo tra i monti Reventino, Mancuso e Tiriolo e il mar Ionio, ci sarà sua maestà la ciliegia con uno degli appuntamenti cult di inizio estate per la Calabria centrale: la Festa della Ciliegia!

“’E Cerase”, come vengono chiamate da queste parti, da ben 15 edizioni, infatti caratterizzano l’evento pre estivo della Pro Loco sanpietrese che, con in testa la sua attivissima presidente, Rosetta Mazza, si è inventata questa iniziativa entrata, nel corso del tempo, nei cuori della gente che arriva da ogni parte della Calabria per gustare questo meraviglioso frutto che apre le porte alla stagione estiva, in molteplici declinazioni.

Domenica 15 giugno, a partire dalle 11, San Pietro Apostolo vivrà quest’apoteosi rossa incorniciata da una serie di momenti vissuti intensamente tra arte, cibo e divertimento.

La lunghissima giornata inizierà al mattino con l’apertura dei mercatini di prodotti tipici locali e il tradizionale raduno delle auto storiche.

Dalle 15 la Festa entrerà nel vivo con il Parco Avventura «Eventour» e i suoi gonfiabili e bubble house, mentre alle 17:30 arriva la Maga Vivì che terrà incollati al palco i bambini con i suoi favolosi e miralbilanti spettacoli di magia, illusionismo e bolle fluo.

Al calar della sera ecco accendersi le bellissime luminarie della ditta Trapasso e iniziare la musica con l’appassionante viaggio guidato dalla “Spiro Live Band” del M° Eugenio Taverna che coi suoi bravissimi componenti allieterà la serata bon brani inediti e cover dagli anni ’60 ad oggi.

Finale pirotecnico anche senza i fuochi, a partire dalle 23:30 con l’estrazione dei biglietti della lotteria che mette in palio premi di primissimo ordine, la premiazione del concorso dal titolo “La Ciliegia frutto d’arte” e il tradizionale taglio della squisita «Crostatona» a base di ciliegie da leccarsi i baffi.

Durante la giornata, infine, si potranno ammirare le mostre d’arte di Luca Talarico esposte nei locali di Palazzo Mazza e gustare gelati offerti dall’azienda Callipo e altri prodotti dolciari a base di prelibatissime ciliegie. Insomma, un evento da «red» carpet, proprio come la ciliegia, regina incontrastata della Festa.

comunicato stampa