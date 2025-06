Modica, arrestato extracomunitario del Bangladesh, era ricercato da oltre 4 mesi

Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti al Commissariato P.S. di Modica, hanno tratto in arresto uno straniero, cittadino del Bangladesh, di 29 anni, in esecuzione di due ordini di carcerazione, emessi dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Palermo e di Ragusa, dovendo espiare la pena complessiva di 1 anno e 2 mesi di reclusione, per i reati di spaccio di stupefacenti e furto.

L’extracomunitario è stato fermato nel corso di una specifica attività investigativa svolta dagli agenti del Commissariato, i quali, per avere conferma della sua identità, lo hanno accompagnato in ufficio e sottoposto ai rilievi dattiloscopici.

Gli accertamenti, effettuati dalla Polizia Scientifica, hanno consentito di identificare il soggetto nell’extracomunitario oggetto delle ricerche, nei cui confronti erano stati emessi i due provvedimenti restrittivi, alla cui esecuzione si era sottratto. Pertanto, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, per l’espiazione della pena.

