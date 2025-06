Al via il progetto di cooperazione “Friendship Italia-Kenya”

Roma, 10 Giugno 2025. Prende ufficialmente il via il progetto “Friendship Italia-Kenya” (FIK) con l’arrivo nella capitale italiana di nove giovani professionisti keniani. L’iniziativa, promossa da Aprinternational, Confprofessioni e dal ministero del Lavoro del Kenya, mira a favorire la mobilità delle competenze e a creare nuove opportunità di formazione e lavoro tra i due Paesi. Lanciato durante l’Annual International Meeting 2024 e sviluppato nel mese di ottobre grazie all’incontro tra Luigi Carunchio, presidente di Aprinternational, e Shadrack Mwadime, principal secretary del Ministero del lavoro e dello sviluppo delle competenze del Kenya, il progetto ha come obiettivo la qualificazione dei giovani professionisti keniani in contesti aziendali italiani di alto livello.

«Un progetto pilota totalmente autofinanziato ed in linea con il piano Mattei», ha dichiarato Alessandro Cianfrone di Aprinternational. Ad accogliere oggi i professionisti keniani, una delegazione composta dai rappresentati di Aprinternational, Confprofessioni, dell’Ambasciata del Kenya in Italia e delle aziende ospitanti. I giovani selezionati, provenienti da ambiti quali ingegneria, matematica, geologia, informatica e relazioni internazionali, intraprenderanno un percorso formativo di due mesi presso realtà di prestigio, tra cui Sivam, Trusty, Banca del Fucino, Cooperativa Citigas, Aprinternational e l’Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni.

«Questa collaborazione rappresenta un passo concreto per sviluppare nuove opportunità di crescita professionale e promuovere l’internazionalizzazione della forza lavoro», ha affermato Carunchio. «Attraverso tali sinergie, puntiamo a generare un impatto significativo sul mercato del lavoro keniano, offrendo ai talenti locali le competenze necessarie per emergere in un contesto globale altamente competitivo». «Un progetto che non solo rafforza i legami tra Italia e Kenya, ma che si inserisce in un più ampio piano di sostegno alla formazione e allo sviluppo delle giovani generazioni, contribuendo a costruire ponti di opportunità e crescita professionale oltre i confini nazionali», ha aggiunto Cianfrone.

Antonella Tempera e Ludovica Buratti di Banca Del Fucino hanno sottolineato il ruolo chiave del Kenya nel settore delle energie rinnovabili e illustrato l’iniziativa di livello internazionale “Fucino Green” di Banca del Fucino. Maxime Orsini di Sivam e Gioacchino Fratini di Citigas hanno espresso gratitudine per l’opportunità di contribuire a un progetto che punta a coinvolgere giovani ingegneri keniani nella ricerca e nello sviluppo dell’idrogeno verde. Un settore chiave per il futuro, soprattutto nei paesi emergenti. Alessandro Chelli di Trusty, realtà attiva in Africa, ha evidenziato l’importanza della gestione digitale per affrontare le sfide della regolamentazione UE sull’accesso dei prodotti agricoli nei mercati europei e sulla deforestazione.

