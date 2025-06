Arresti di massa in centro di Los Angeles tra i manifestanti

Il Dipartimento di Polizia locale ha annunciato di aver effettuato decine di arresti nella tarda serata di ieri, mentre continuavano i raduni di manifestanti nell’area soggetta al coprifuoco a Los Angeles. Lo riporta la CNN, citando fonti ufficiali.

In un comunicato diffuso tramite il social X, le autorità hanno riferito che gruppi di persone si sono concentrati lungo First Street, tra Spring e Alameda, in violazione delle disposizioni comunali. “Questi gruppi sono attualmente oggetto di interventi mirati”, si legge nella nota, che conferma l’avvio di arresti di massa per ripristinare l’ordine pubblico.

In un aggiornamento successivo, il LAPD ha chiarito che le detenzioni sono scattate in seguito al rifiuto, da parte dei manifestanti, di disperdersi nonostante l’area fosse stata formalmente dichiarata teatro di un assembramento illegale.

