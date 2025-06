Calabria. Il Governatore Roberto Occhiuto, indagato per corruzione

23:00 – E’ lo stesso Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria a avvertire tramite le sue pagine social i suoi contittadini regionali riguardo l’avviso di garanzia consegnatogli oggi.

Occhiuto nel video è visibilmente scosso da quanto accaduto e non nasconde amarezza ed imbarazzo per essere stato inserito in un’inchiesta, asuo dire, molto vasta con il sospetto di corruzione.

Il Governatore dice anche di aver già chiesto di essere ascoltato dai magistrati della Procura della repubblica di Catanzaro, titolari dell’inchiesta che lo vede suo malgrado al momento coinvolto.

Un avviso per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse lontanamente a un’ipotesi di corruzione”. Queste l’amara riflessione di Roberto Occhiuto che si dice molto arrabbiato ed al contempo tranquillo per quanto gli sta accadendo che puntualizza: “Non avrei mai pensato – afferma Occhiuto – di dover condividere con voi una notizia di questo genere.

Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia”. Insomma una situazione che quanti lo conoscono bene definisco paradossale ed infatti non si è fatta attendere la solidarietà espressa dal numero uno di Forza Italia e vice premier, Antonio Tajani: Occhiuto è una persona onesta, sono certo della sua innocenza’.

