Europei Under 21: L’Italia inizia con un guizzo, Romania battuta di misura a Trnava

Trnava (Slovacchia), 11 giugno 2025, ore 22:57 – Un esordio vincente per l’Italia Under 21 al Campionato Europeo in Slovacchia. Gli Azzurrini superano la Romania per 1-0 in una partita combattuta a Trnava, mettendo in tasca i primi tre punti fondamentali per il loro cammino continentale.

La rete che ha deciso l’incontro arriva al 26′ del primo tempo, frutto di una pregevole azione corale: il cross preciso di Ruggeri trova Baldanzi che, con un controllo di destro raffinato, sferra un diagonale mancino imparabile che gonfia la rete. Il vantaggio azzurro, però, non è privo di brividi: al 44′, a ridosso dell’intervallo, Koleosho, ben servito ancora da Baldanzi, colpisce un palo pieno, negando all’Italia la possibilità di ampliare il divario.

La ripresa si apre con un episodio che tiene con il fiato sospeso i tifosi italiani: al 48′ la Romania si procura un calcio di rigore, ma l’estremo difensore azzurro Desplanches si erge a protagonista, compiendo un intervento prodigioso sul tiro di Munteanu e mantenendo inviolata la porta.

L’Italia cerca poi la via del raddoppio per mettere al sicuro il risultato: Baldanzi sfiora la doppietta per un soffio e, al 66′, il suo potente tiro da fuori area viene deviato con bravura da Sava ancora sul palo. Nonostante l’incornata di Pirola che termina a lato, gli Azzurrini riescono a gestire il vantaggio minimo fino al triplice fischio.

Una vittoria di misura che certifica la determinazione del gruppo e la bontà delle individualità, in un match che ha offerto spunti interessanti e confermato la necessità di affinare la finalizzazione. La festa è meritata per gli Azzurrini, che ora guardano con fiducia alle prossime sfide del girone.

Bart Zag