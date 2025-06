Gender, Potenti (Lega): Preoccupa patrocinio a Pontedera, bene Valditara su consenso obbligatorio

La concessione del patrocinio del Comune di Pontedera a un laboratorio che vedrà i bambini colorare le magliette per il Toscana Pride è l’ennesima prova di cieca ideologia da parte di un’amministrazione di sinistra. Preoccupano i periodici tentativi di inoculare questi temi assurdi nella formazione primaria.

Bene quanto fatto dal ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara per rendere indispensabile il consenso informato dei genitori sulle attività scolastiche inerenti la sessualità. Ricordo che l’articolo 30 della Costituzione stabilisce che l’educazione è un diritto e un dovere innanzitutto dei genitori.

La norma sul consenso informato per le iniziative che riguardano l’educazione sessuale rispetta questo principio ed è una tutela di fronte a casi come quello di Pontedera”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della Commissione Giustizia di Palazzo Madama.

comunicato stampa